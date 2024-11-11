Сейчас Силы обороны находятся в маневровой обороне на Курщине.

Силы обороны пока не могут развивать наступление на Курщине и вынуждены обороняться из-за того, что в Украине упали темпы мобилизации, а санитарные потери на фронте выше. Об этом сказал экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире на Radio NV.

Дикий отметил, что Силы обороны уже три месяца держатся на Курщине, но россияне очень сильно давят.

"Я думаю, что продержимся там еще длительное время", - сказал Дикий.

Видео дня

Эксперт сказал, что российское давление не имеет сильного эффекта, потому что на Курщине совсем другая война, чем на Донбассе.

"Там не окопная война. Там нет сплошной линии фронта. Там война похожа на то, что было весной 2022 года на севере Украины. Лесистая местность. Нет линии фронта. Есть отдельные опорные пункты сторон и стороны все время маневрируют. Там все все время в движении. Стороны пытаются бить друг друга по флангам и по тылам. Нам удается гораздо лучше маневрировать и бить по тылам, чем россиянам", - сказал Дикий.

Он напомнил, что сильная сторона россиян - это гнать волна за волной и захватывать массой. А в маневровой войне масса - это иногда минус, а не плюс. Дики объяснил:

"Но может возникнуть вопрос, почему же мы не развиваем там операцию? Почему мы там последние два месяца в обороне? Хотя именно в успешной маневренной обороне. Что же точно не так? А не так пошла мобилизация".

Аналитик рассказал, что Курская операция была начата, когда летом в Украине был пик мобилизации. Он ожидал, что Курская операция перейдет в Брянскую и Белгородскую операции, но в сентябре в Украине снизились показатели мобилизации.

"Мы сейчас набираем в полтора меньше новобранцев, чем за это же время составляют наши санитарные потери. И вот собственно это и ограничило наши там возможности", - сказал Дикий.

Он сказал, что из-за этого Силы обороны не могут развивать историю успеха, которая бы могла дать гораздо больше.

Операция в Курской области - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным издания The New York Times, Россия собрала группировку из 50 тысяч военнослужащих, включая солдат из Северной Кореи, для подготовки наступления на украинские позиции. По данным американских и украинских чиновников, это наступление направлено на возвращение части территории в Курской области. В ближайшее время эти силы должны начать наземное наступление.

Вас также могут заинтересовать новости: