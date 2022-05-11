Ситуация в Николаеве остается неспокойной из-за вторжения РФ.

Почти каждый день в Николаеве и области раздаются взрывы, Россия атакует город и регион.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, какая ситуация в Николаеве и области в среду, 11 мая:

03:10 Угроза удара с воздуха исчезла

02:39 В Николаевской области объявили воздушную тревогу

01:35 В Оперативном командовании "Юг" сообщили об уничтожении за сутки 79 российских оккупантов и 12 единиц их техники.

Подразделения украинских войск на Херсонщине и Николаевщине вдоль линии соприкосновения крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток.