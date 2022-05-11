Почти каждый день в Николаеве и области раздаются взрывы, Россия атакует город и регион.
УНИАН в режиме онлайн рассказывает, какая ситуация в Николаеве и области в среду, 11 мая:
03:10 Угроза удара с воздуха исчезла
02:39 В Николаевской области объявили воздушную тревогу
01:35 В Оперативном командовании "Юг" сообщили об уничтожении за сутки 79 российских оккупантов и 12 единиц их техники.
Подразделения украинских войск на Херсонщине и Николаевщине вдоль линии соприкосновения крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток.