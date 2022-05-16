Ситуация в Николаеве остается неспокойной из-за вторжения РФ.

Почти каждый день враг пытается атаковать Николаев и область, под удар попадают как жилые дома, так и объекты инфраструктуры.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, какая ситуация в Николаеве и области в понедельник, 16 мая:

06:01 В результате обстрела загорелся легковой автомобиль и магазин, сообщает "Суспильне Николаев".

05:45 Отбой воздушной тревоги!

05:33 Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщает о звуках взрывов в городе.

"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, держитесь подальше от окон. Оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правила двух стен", - написал он в своем Telegram-канале.

05:19 Воздушная тревога!

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