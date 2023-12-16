В течение суток на всех направлениях произошло 71 боевое столкновение.

Российские оккупанты наступали по нескольким направлениям, применяя и авиацию, чтобы прорвать украинскую оборону.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. В сообщении сказано, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, а в течение суток по всему фронту произошло 71 боевое столкновение.

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 10 - в районах Невельского и Первомайского Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Очеретино.

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На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага возле Синьковки, где оккупанты, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону наших войск.

В сообщении отмечается, что на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 9 безуспешных атак на позиции наших защитников.

Также на Бахмутском направлении наши воины отбили 8 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Миньковка, Дружба, Нью-Йорк.

В Генштабе отмечают, что на Лиманском направлении противник, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.Силы обороны отбили три атаки врага восточнее Тернов Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

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Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что речь не идет о каком-то "успехе" врага возле Авдеевки, потому что там скорее можно говорить об увеличении серой зоны, то есть неконтролируемой никем территории.

По его словам, российские оккупанты проводят очень много штурмовых действий - десятки атак в течение суток, но закрепиться украинские Силы обороны им не дают. Он отметил, что если врагу даже где-то удается немного продвинуться, то отрабатывает сразу и артиллерия, и минометы по ним, то есть никакого серьезного закрепления у врага нет.

Барабаш отмечает, что авдеевская мясорубка включилась на полную мощность, потому что очень много "мясных" вражеских штурмов.

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