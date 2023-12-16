Авдеевская мясорубка включилась на полную мощность, утверждает глава городской военной администрации.

Российские оккупанты имеют такой незначительный "успех" возле Авдеевки, что это больше похоже на увеличенную серую зону.

Об этом глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сказал в эфире телемарафона, комментируя отчет Института изучения войны (ISW) насчет продвижения врага под Авдеевкой. "Тот якобы успех, который озвучивает этот Институт, он настолько незначителен, что это больше выглядит как немного увеличенная серая зона (то есть неконтролируемая никем территория, - УНИАН)", - отметил чиновник.

По его словам, российские оккупанты проводят очень много штурмовых действий - десятки атак в течение суток, но закрепиться украинские Силы обороны им не дают. "Если врагу даже где-то удается немного продвинуться, то отрабатывает сразу и артиллерия, и минометы по ним, то есть никакого какого-то такого серьезного закрепления у врага нет", - подчеркнул руководитель Авдеевской ГВА.

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Барабаш рассказал, что когда раненые оккупанты возвращаются из "мясных" штурмов, а это в основном мобилизованные, то их бьют, над ними издеваются. "Авдеевская мясорубка включилась на полную мощность - их ("мясных" штурмов, - УНИАН) очень много", - отметил Барабаш.

Руководитель ГВА сообщил, что вчера удалось вывезти из Авдеевки пять человек, но по состоянию сегодня на утро еще остается 1230 горожан, и это очень много. "В городе люди живут в подвалах, а также есть случаи, когда люди живут в квартирах на первом-втором этаже. Люди настолько устали, что страх притуплен, даже на "прилеты" не обращают внимание", - добавил он.

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Как писал УНИАН, 14 декабря Институт изучения войны сообщил, что 13 декабря российские оккупанты продолжили наступательные операции под Авдеевкой и совершили подтвержденное продвижение вперед.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки). Генштаб Вооруженных сил Украины отмечал, что Силы обороны отразили по меньшей мере 51 российскую атаку возле Авдеевки.

Несколько российских блогеров рассказывали о "продвижении" врага в промзоне и к востоку от Авдеевского коксохимического завода. В ISW не видели визуальных доказательств этих успехов.

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