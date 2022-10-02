По словам Михаила Подоляка, мобилизованные должны задаться вопросом, куда делась "вторая армия мира".

Россия на войне в Украине потеряла 60 тысяч солдат. Раненых оккупантов — второе больше, поэтому мобилизованным мужчинам в РФ пора задаться вопросом, куда подевалась "вторая армия мира".

Вот так отметку в 60 тысяч вражеских потерь прокомментировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Все идет по плану, поэтому счетчик ru-смертности пролистал новую страницу. 60 000 российских мародеров уже погибло на украинской земле. Раненых — втрое больше. "Армии" быстро мобилизованных офисных работников пора спросить: куда подевалась "вторая армия профессионалов"?" — написал Подоляк на личном аккаунте в Twitter.

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Потери России на войне в Украине

Сегодня, 2 октября, Генштаб ВСУ опубликовал новую статистику вражеских потерь. В ней было сказано, что украинские защитники ликвидировали 60 110 рашистов. Наши бойцы в среднем устраняют 400-500 противников каждые сутки в течение последних нескольких недель.

Потери в российской армии значительно выросли после начала контрнаступления ВСУ в конце августа. Сейчас оно продолжается: вчера, 1 октября, украинские воины освободили Лиман, что подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Из-за высоких потерь в России объявили "частичную" мобилизацию. По официальным данным, в армию призовут 300 тысяч резервистов. Однако СМИ утверждают, что в войско хотят набрать миллион человек.

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