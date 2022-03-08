Украинцы спасаются от обстрелов оккупантов.

Глава агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН Филиппо Гранди обнародовал данные, согласно которым за 13 дней войны в Украине из нашей страны уехали два миллиона человек.

Об этом сообщает Reuters.

Отметим, украинцы пересекают границы в Польшу и другие страны, чтобы спастись от вражеских обстрелов. 24 февраля РФ начала полномасштабную войну на территории Украину. Оккупанты стреляют не только по военным частям, инфраструктуре, но и по мирным жителям. Кроме того, за все время войны в Украине погибли 38 детей.

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