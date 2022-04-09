Войска оккупантов остались недееспособны из-за тяжелых потерь, плохой логистики и обеспечения.

Около четверти российских войск, задействованных в войне в Украине, "фактически недееспособны" из-за тяжелых потерь, плохой логистики и обеспечения.

Об этом сообщиет издание CNN со ссылкой на европейского чиновника. Издание отмечает, что Россия перед вторжением разместила вокруг Украины около 120 батальонных тактических групп (БТГ). Теперь же, по словам чиновника, через шесть недель после начала войны, примерно 29 из них уже не являются боеспособными.

"Российские силы пытались объединить остатки двух или трех БТГ, чтобы попытаться создать одну", - добавил чиновник.

Так прокомментировал европейский чиновник слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который ранее заявил, что причиной ухода России из Киевской и Черниговской областей стал "акт доброй воли во время переговоров между украинской и российской делегациями".

Он все же кратко признал, что Россия понесла "значительные" потери своих войск в Украине, назвав это "огромной трагедией" в интервью Sky News. "У нас значительные потери в войсках, и для нас это огромная трагедия", - признал Песков.

На вопрос, можно ли рассматривать вывод российских войск как "унижение" для Кремля, Песков сказал, что использование этих слов было бы "неправильным пониманием ситуации".

В прошлом месяце официальные лица США и НАТО оценили, что потери России в войне составляют от 3000 до 10000 человек.

По данным украинской стороны, по состоянию на сегодняшний день, потери оккупантов составляют 19100 личного состава.

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