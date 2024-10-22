Оккупанты воспользовались сложной погодой, чтобы прорваться за канал.

Россиянам удалось продвинуться вглубь украинской обороны возле города Часов Яр, но ситуация остается контролируемой. Сейчас о потере города речь не идет, сообщил в эфире телемарафона представитель пресс-службы 24-й Отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак.

"К сожалению, врагу удалось вклиниться в нашу линию обороны, но о критическом провале и потере Часового Яра речь не идет. Сейчас продолжаются ожесточенные бои", - сообщил он.

В 24-й бригаде отмечают, что ситуация вокруг города была напряженной в течение нескольких последних недель: россияне ежедневно штурмовали позиции украинских защитников. Однако на этот раз им на руку сыграла погода, говорит представитель бригады.

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"Днем солнце, ночью и вечером идет дождь, поэтому был сильный туман и оккупанты использовали в очередной раз изменение погоды в свою пользу, чтобы перейти канал. Сейчас он заблокирован, продолжается работа по локализации и сейчас все силы бригады настроены на то, чтобы уничтожать оккупанта в том квадрате, где он сейчас заблокирован", - рассказал военнослужащий.

По словам Петричака, на этом участке фронта россияне кратно превосходят украинских бойцов по численности, ведут постоянные обстрелы из артиллерии, запускают ракеты и сбрасывают авиабомбы.

Бои за Часов Яр: последние новости

Как писал УНИАН, на днях российские оккупанты смогли прорваться за ключевой рубеж украинской обороны возле города Часов Яр - за канал Северский Донец - Донбасс. Продвижение были на север и на юг от города.

Если российские оккупанты закрепятся в Часовом Яру, украинским бойцам "придется очень далеко отходить", считает военный эксперт Павел Нарожный.

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