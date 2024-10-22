Города, которые находятся за Часовым Яром, оборонять будет значительно сложнее, считает эксперт.

Через город Часов Яр (Донецкая область) проходит канал Северский Донец, в котором нет воды, и он работает как укрепление для наших воинов.

Если российские оккупанты пройдут этот канал и закрепятся в городе, то украинским бойцам "придется очень далеко отходить", таким мнением поделился военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV.

"И там враг уже несколько раз делал попытки и даже переходил через этот канал. Но его каждый раз отбрасывают и каждый раз укрепляют оборону. Смогут ли отбросить в этот раз - сказать сложно", - сказал Нарожный.

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Он пояснил, что россияне уничтожили Часов Яр авиабомбами, артиллерией и ракетными ударами, враги "системно сносят дом за домом", поэтому удержать город становится все сложнее:

"Будем надеяться, что наши защитники смогут удержать. Это очень важный рубеж. Если враг пройдет этот канал и закрепится в Часовом Яру после этого перехода, это означает то, что нам придется очень далеко отходить. А дальше за Часовым Яром Константиновка, Славянск, Краматорск - большие города, и их оборонять будет значительно сложнее".

Ситуация в Часовом Яру: что известно

Накануне аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке сообщил, что российским оккупантам удалось перейти канал к югу от Часового Яра и закрепиться там. По его мнению, в дальнейшем оккупанты не будут продвигаться на запад, а попытаются подойти к городу с юга.

В ВСУ информацию Репке опровергают и отмечают, что некоторым штурмовым группам врага действительно удается пересечь канал в количестве 3-5 человек. Однако закрепиться там им не удается, рано или поздно Силы обороны уничтожают эти группы.

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