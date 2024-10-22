Обстановка под Константиновкой напоминает фильмы о войне.

Депутат Дружковского городского совета Николай Довбня заявил, что российские оккупанты прорвались возле Часового Яра и теперь канонада в Константиновке и Дружковке продолжается круглосуточно.

"Сегодняшняя ночь, как и каждый день, проходит под звуки канонады. После того, как враг прорвался возле Часового Яра, до Константиновки осталось 7-8 километров. Это расстояние уже приводит к тому, что мы непрерывно слышим канонаду. Ведь россияне имеют преимущество в количестве снарядов и выстрелов", - рассказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Довбня, обстановка под Константиновкой напоминает советские фильмы о войне. Слышно постоянный гул и взрывы.

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"Дорога к Часовому Яру открыта только для военных и местных. Тамошние большие карьеры, по моему мнению, смогут немного задержать врага между Константиновкой и Часовым Яром", - предполагает депутат.

Бои за Часов Яр

Российские военные предпринимают активные попытки захватить Часов Яр в Донецкой области, и, как пишет аналитик BILD Юлиан Рёпке, им все же удалось прорвать оборону города.

По словам украинских военных, одна ошибка - и Часов Яр может пасть. Российским войскам удалось прорваться вперед, начав наступление сразу по двум направлениям. Если продвижение врага не будет отражено, он имеет большие шансы захватить город

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