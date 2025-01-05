Россия будет давить столько, сколько ей давать на это возможность, заявил Станислав Асеев.

Украине необходимо изменить систему подготовки военнослужащих, в частности, пехоты. В противном случае Украина будет и дальше проигрывать. Такое мнение в интервью УП высказал украинский журналист и бывший пленник россиян Станислав Асеев.

"По меньшей мере нам нужно в корне менять систему подготовки военнослужащих, прежде всего пехоты, потому что это - основа войска. Если у нас будет продолжаться кризис в пехоте, мы будем дальше проигрывать. Россия будет давить столько, сколько мы будем давать ей на это возможность", - заявил он.

По его мнению, судя по всему, ни на государственном, ни на национальном уровне никаких выводов не было сделано.

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"Казалось бы, после 2022 года уже точно будет понятно, что делать с Россией, с ее информационными и политическими элементами внутри Украины, что не может быть никаких компромиссов. Очень важно сохранить память о том, что такое Россия, какие преступления она совершает, потому что это будет влиять в дальнейшем на политические решения", - добавил Асеев.

Он добавил, что, к сожалению, люди "эмоционально выдыхаются" и не могут жить этими воспоминаниями постоянно, потому необходимо, чтобы государство на национальном уровне это зафиксировало.

Война в Украине - актуальное

Напомним, СМИ со ссылкой на данные мониторингового проекта DeepState писали, что в 2024 году Украина потеряла контроль над более 3600 квадратными километрами территории.

При этом отмечалось, что за весь 2023 год войска РФ захватили около 540 км², в то время как Силы обороны Украины освободили около 430 км²".

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