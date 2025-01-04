Больше всего потерянных территорий приходятся на Донецкую и Харьковскую области.

В 2024 году Украина потеряла контроль над более 3600 квадратными километрами территории. Об этом со ссылкой на данные сервиса DeepState сообщает Милитарный.

Издание отмечает, что сосредоточение огромных сил, которые иногда достигают соотношения один к восьми, а также иногда изменение тактики действий оккупантами не могли "пройти бесследно".

"Причем за весь 2023 год противник захватил около 540 км², в то время как СОУ освободили около 430 км²", - говорится в статье.

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Аналитики уточняют, что наибольшие потери территории приходятся на Донецкую и Харьковскую области. При этом темп наступления оккупантов в течение второй половины 2024 года увеличивался.

"Противник продолжит усилия над завершением взятия городов Курахово, Торецк и Часов Яр под полный контроль, будет наступать в направлении административной границы Днепропетровской области с перспективой начала боевых действий в области, увеличением контроля над территорией Донецкой области на всех направлениях", - прогнозируют эксперты.

Они отдельно обращают внимание на увеличение усилий над ликвидацией плацдармов СОУ на левом берегу реки Оскол и расширением своих на его правом берегу:

"Так же велика вероятность дальнейших попыток осуществить высадку на правом берегу Днепра на Херсонщине или других областях для оттягивания и без того ограниченных резервов СОУ. (Враг - УНИАН) будет продолжать вытеснение СОУ из Курской области и наращивание огневого воздействия на украинское приграничье".

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ВСУ "сковывают" до 55 тысяч россиян на Курщине. Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, оккупанты и в дальнейшем будут пытаться вернуть себе контроль над регионом, но Силы обороны имеют соответствующую задачу удерживать позиции.

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