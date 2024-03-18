Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному средству ПВО противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава и вооружения российских оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке. "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному средству ПВО противника", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, враг нанес пять ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.

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По данным Генштаба, в течение суток российские оккупанты атаковали почти на всех направлениях фронта. На фронте зафиксировано 56 боевых столкновений. На Купянском направлении враг совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны. На Лиманском направлении нашими воинами отражено 4 атаки противника. На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 7 атак противника. На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 7 атак врага. На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону наших войск .

На Ореховском направлении враг 7 раз, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области. На Херсонском направлении в течение суток врагом осуществлено 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра.

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