Армия агрессора потеряла за сутки более 200 солдат и десятки единиц техники.

На южном направлении российская армия вдвое увеличила количество штурмов, но украинские защитники удерживают позиции. Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в операционной зоне враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций.

За минувшие сутки совершил 5 попыток штурмов на левобережье Днепра и 7 - в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Понеся существенные безвозвратные и санитарные потери, отошел на свои исходные позиции. Наши бойцы осуществляют комплексные мероприятия по содержанию и укреплению позиций", - рассказали в ВСУ.

Говорится, что Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. Всего в течение суток получили подтверждение, что в этой операционной зоне уменьшилось на 228 оккупантов, 14 орудий, 39 единиц автобронетехники, две единицы специальной техники, две лодки, два разведывательных БпЛА. Также уничтожено два полевых пункта боеснабжения, столько же фортификационных сооружений и наблюдательный пункт противника.

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В то же время оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов. В частности, по Старомайорскому, Макаровке, Роботино в Запорожье захватчики ударили тактической авиацией, выпустив 6 управляемых авиабомб и 8 неуправляемых авиационных ракет.

Говорится, что в течение боевых суток оккупанты не прекращали террор мирного населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей - применили 169 FPV-дронов, 11 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросили 269 осколочных боеприпасов.

По данным Сил обороны, в Никополе Днепропетровской области в результате вражеских ударов дронами ранены 5 гражданских лиц. Повреждены башня оператора мобильной связи, АЗС и гражданский грузовой автомобиль.

На Херсонщине захватчики 10 раз били из артиллерии по Херсону, 4 - по Надднепрянскому и Садовому, дважды - по Антоновке. Также под обстрелами были Берислав, Львовское, Гавриловка, Кизомыс, Новоалександровка, Дудчаны, Тягинка, Янтарное, Понятовка, Киселевка, Ивановка и Приднепровское.

Во время артиллерийских обстрелов Херсонской области получили ранения гражданское лицо и три сотрудника полиции. Повреждены многоэтажки, частные жилые дома, припортовая инфраструктура, газовая заправочная станция, автосервисное предприятие, линия электропередачи и гражданский автомобиль. На Николаевщине вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы по акватории Очаковской громады. Без пострадавших.

В Запорожье вражеская артиллерия обстреляла Роботино, Малая Токмачка, Малиновка, Новоданиловка, Левадное, Новоандреевка и Новодаровка - повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.

"На Днепропетровщине враг обстреливал артиллерией территории Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громад. Огнем вражеской артиллерии повреждены частный дом, хозяйственные постройки, теплицы, газопровод, линии электропередачи, гаражи и гражданский автомобиль", - добавляют в Силах обороны юга.

Сейчас корабли РФ в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Напомним, за предыдущие боевые сутки российские оккупанты совершили 2 попытки штурмов на левобережье Днепра и 4 - в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области. За тот же период в указанных зонах ВСУ минусовали 142 оккупанта, зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", 6 орудий, 2 минометы, лодку, 4 переносных комплекса радиоэлектронной борьбы, 24 единицы автобронетехники, 2 полевых пункта боеснабжения.

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