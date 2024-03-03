А подразделения ракетных войск нанесли поражение по артиллерийскому средству противника.

Украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как сообщил Генштаб, в течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

А подразделения ракетных войск нанесли поражение по артиллерийскому средству противника.

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Война в Украине: новости

Российские оккупанты за время войны лишились уже двух самолетов А-50. Один из которых недавно был сбит над Азовским морем.

Кроме того, Россия несет потери и в боевых самолетах. По данным украинских военных, с 17 февраля и до сих пор сбито 15 российских самолетов. Один из них украинские военные "приземлили" 2 марта.

Аналитики Института по изучению войны выразили мнение, что российские оккупанты для достижения тактических преимуществ на Авдеевском направлении готовы рисковать дальнейшими потерями своих самолетов и высококвалифицированных пилотов. "Потеря 15 самолетов и нескольких высококвалифицированных пилотов в течение двух недель не является незначительной для российских военных, учитывая, что РФ имеет около 300 различных истребителей "Сухой"", - говорится в отчете.

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