Самые большие потери противник за прошедшие сутки понес в Слобожанском операционном районе.

Украинские войска с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 25,1 тыс. оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Так, потери противника с 24 февраля среди личного состава составили около 25 тыс. 100 человек (+200 в сутки).

Танков - 1 тыс. 122 (+12) единиц, боевых бронированных машин - 2 тыс. 713 (+27), артиллерийских систем - 509 (+7), реактивных систем залпового огня - 172 (+1).

Средств противовоздушной обороны - 84 (+1), самолетов - 199, вертолетов - 155, автомобильной техники и автоцистерн - 1 тыс. 934 (+8), кораблей/катеров - 11, беспилотники оперативно-тактического уровня - 341 (+17).

Кроме того, было уничтожено 38 единиц спецтехники и 90 крылатых ракет.

"Самые большие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались в Слобожанском операционном районе", - сообщили в Генштабе.

По данным СМИ, России для продолжения боевых действий уже не хватает современных танков. Для фронта спешно модернизируют технику прошлого века, оставшуюся в наследство от СССР.

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