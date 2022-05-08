Уничтожены один вертолет; 11 БПЛА ОТР и две крылатые ракеты.

За минувшие сутки украинские бойцы поразили 14 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщил официальный канал Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

"73 сутки героического противостояния. Рашисты наносят ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс или Ту-160, которые уже традиционно отрабатывают удары из Каспийского региона. Противник выпустил по целям на территории Украины около 10 крылатых ракет (предположительно типа Х-101). Две ракеты уничтожены нашей противовоздушной обороной", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил поразили:

один вертолет Ми-28Н,

семь БПЛА "Орлан-10",

два БПЛА "Форпост",

две крылатые ракеты.

По меньшей мере два "Орлана" уничтожили подразделения ЗРВ Сухопутных войск.

Поэтому, как отметили в Командовании, всего за сутки, 7 мая, поражено 14 воздушных целей.

Напомним, украинские войска с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 25,1 тысячи оккупантов.

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