Коваленко указал, что в настоящее время у противника проходит процесс накопления ресурса в районе временно оккупированных населенных пунктов Харьковской области.

Российские оккупанты будут пытаться форсировать речку Оскол севернее Купянска.

Такой прогноз озвучил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Не имея возможности выйти на левый берег речки Оскол, с перспективой форсирования на правый, по Лимано-Купянской оси и явное торможение наступления в районе Синьковки, российское командование предпримет попытку форсировать водную преграду в неожиданном месте - в направлении Камянки", - отметил эксперт.

Коваленко указал, что в настоящее время у противника проходит процесс накопления ресурса в районе временно оккупированных населенных пунктов Пески, Тополи и Лиман Второй Харьковской области, на левом берегу Оскола. "Направлением для удара, более чем очевидно, станут села Тополи и Камянка, на правом берегу", - поделился мнением аналитик.

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Он отметил, что основным ударным элементом этого форсирования станут подразделения 344 МСП 6 ОВА. Возведением инженерных сооружений для переправы будут заниматься подразделения 30 ИСП (в/ч 31810, с. Керро, Ленинградская область).

"Больше всего вызывает опасения переброска в вышеупомянутую локацию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", которые должны будут обеспечить успешность проведения данной операции. Ну или пополнить состав уничтоженной техники данного типа", - сказал аналитик.

Коваленко считает, что командование оккупантов попытается выйти на правый берег форсируя Оскол севернее того участка, который сейчас только и фигурирует в открытых источниках. "Возникают сомнения об успешности данной затеи, хотя, ТОС-1А "Солнцепек" вызывают опасения и высокий риск усиления огневого воздействия посредством авиации, с применением КАБов. Не исключаю, что на момент форсирования, КАБы будут преимущественно сосредоточены именно на эту локацию", - поделился соображениями эксперт.

Ситуация на Купянском направлении

Ситуация в районе Купянска является одной из самых "горячих" на линии фронта. Группировка российских оккупационных войск на Купянско-Лиманском направлении насчитывает около 120 тыс. военных. Также россияне применяют на этом участке химическое оружие.

Офицер ВСУ Денис Ярославский сообщил, что оккупанты пытаются захватить важную для них железнодорожную развязку Купянск-Узловой.

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