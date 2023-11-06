Военные отмечают, что почти ни одна из тактик НАТО, которые они изучили, не была эффективной против массированных российских сил.

Ситуация в районе Купянска является одной из самых "горячих" на линии фронта. Но применение беспилотников с обеих сторон и укрепление Россией своих оборонительных линий означают, что шансов на значительный прорыв мало, идет позиционная война.

О ситуации в районе Купянска и особенностях войны в регионе рассказали Times украинские военные.

"Мы видим все, как они пытаются наступать, все их маневры. И они делают то же самое. Каждое движение каждого солдата видно, и все можно предугадать", — рассказал The Times командир батальона 32-й украинской бригады Дмитрий Берлым.

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На вопрос, в какой форме теперь проходит война, он ответил: "Окопная война. Все окапываются. Как в Первую мировую войну".

Также военный отметил нехватку людей в армии.

"У нас не хватает людей, а качество наших подкреплений с каждым разом снижается… Средний возраст солдата в моем батальоне — 45 лет", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что западное оружие пришло слишком поздно и сейчас вряд ли сильно изменит ситуацию. Поскольку к тому времени, как в Украину пришли американские и немецкие танки, россияне плотно заминировали территорию, и танки не смогли сыграть ту роль, которую должны были.

"Танковый прорыв с нашей стороны — это сейчас что-то из области научной фантастики", - сказал начальник штаба батальона Михаил Лысенко.

Оба военных заявили, что перед контрнаступлением они посещали тренировки НАТО, но почти ни одна из тактик, которые они изучили, не была эффективной против массированных российских сил.

"Основной принцип, которому нас учили, — чтобы вызвать артиллерию, минометы, самолеты и уничтожить противника, надо увидеть врага раньше, чем он увидит тебя... Это невозможно. Здесь враг знает, где ты сидишь. Вы знаете, где сидит враг. Мы просто наблюдаем друг за другом".

Ситуация под Купянском - что известно

Купянско-Лиманское направление сейчас является одним из самых напряженных участков фронта. Группировка российских оккупационных войск там насчитывает около 120 тысяч военных. Также россияне применяют на этом участке химическое оружие.

Офицер ВСУ Денис Ярославский сообщил, что оккупанты пытаются захватить важную для них железнодорожную развязку Купянск-Узловой.

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