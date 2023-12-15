Украинские защитники отбили 17 атак врага на Авдеевском направлении.

Российские оккупанты атаковали на разных направлениях, поездом суток состоялось 82 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. На Авдеевском направлении захватчики безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. "украинские защитники отбили 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 - восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области", - сказано в сообщении.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 15 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

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В сообщении сказано, что на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 12 безуспешных атак на позиции наших защитников.

В Генштабе сообщают, что на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак оккупантов в районе Синьковки.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага восточнее Тернов, Ямполовки Донецкой области и Макеевки Луганской области.

На шахтерском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 7 атак противника западнее Новопокровки и южнее Работиного Запорожской области.

В Генштабе отмечают, что на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Крынки, Ивановка, Тягинка, Антоновка и областной центр Херсонской области.

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

Война в Украине: Новости

14 декабря во время своей "прямой линии" президент России Владимир Путин утверждал, что в зоне боевых действий в Украине находятся 617 тыс. российских военных.

Сегодня представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что это лживые данные. По его словам, когда враг предоставляет искаженные данные, то делает это намеренно, в частности, чтобы вызвать информационное давление на Украину, продолжить пугать кого-то за границей и "дополнительно мотивировать свое и без того зазомбированное население".

Юсов отмечает, что это не единственная ложь, которая вчера звучала из уст российского диктатора. По словам представителя ГУР, против Украины сейчас воюют более 450 тыс., а "не та цифра, которую озвучил человек похожий на Путина".

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