Местным властям следует проявить инициативу и не ждать, что армия всех защитит, уверен аналитик.

Россияне изменили тактику применения дронов-камикадзе Shahed-136, в результате чего мобильные огневые группы ПВО стали малоэффективными. Чтобы защититься от дронов, украинские города должны создавать собственный "купол" РЭБ, считает военный обозреватель Александр Коваленко.

Он призывает местные власти не ждать, пока государство сможет обеспечить достаточное количество зенитных систем для прикрытия всех городов, а действовать самостоятельно. В частности Коваленко предлагает создавать "кварталы РЭБ", которые могли бы влиять на дроны Shahed-136. Он подчеркивает, что для этого нужны консультации со специалистами и военными, но сама система должна финансироваться на деньги местного бизнеса и общины.

При этом обозреватель отмел тезис о том, что места размещения систем РЭБ станут для агрессора законной военной целью и лишь спровоцируют больше ударов по городу. Коваленко подчеркнул, что россияне и так наносят многочисленные удары по жилым кварталам, где нет никаких военных целей, как, например, накануне было в Кривом Роге.

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"Хочу привести пример Южной Кореи, где практически на каждой высотке в крупных городах и непосредственно столице Сеуле, размещаются расчёты ПВО. (...) Если бы в той же Одессе с 2022 года стали формироваться те самые кварталы РЭБ, то, был бы город закрыт соответствующим куполом по состоянию на апрель 2025-го? Я думаю, при правильном, активном подходе – даже намного раньше", – пишет обозреватель.

Новая тактика применения "Шахедов"

Как писал УНИАН, в последние недели Россия кардинально изменила тактику применения дронов-камикадзе Shahed-136. Если раньше десятки беспилотников направлялись к разным целям по всей стране, то теперь россияне отправляют десятки БПЛА в одну цель в одно время, чтобы прорвать украинскую ПВО.

При этом, как говорят эксперты, агрессор совершенствуют сами беспилотники. Они становятся все более устойчивыми к воздействию систем радиоэлектронной борьбы.

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