По словам эксперта, со стрелкового оружия сбить БПЛА в таких условиях почти невозможно.

Вечером 20 марта во время массированной атаки на Одессу ударными дронами оккупанты применили новую тактику. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Это была, пожалуй, самая массированная атака Shahed-136 по Одессе за 3 года... Оккупанты использовали новую тактику ударов. Помимо выжидания и накопления в море, они стали заходить на город на высотах более 2 000 метров. Затем дрон резко пикирует", – пояснил обозреватель.

По его словам, на таких высотах сбить дрон обычным стрелковым оружием практически невозможно – мобильная огневая группа не дотягивает своим вооружением.

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"Дотянуться могут средства начиная с ЗСУ типа Gepard и выше… При этом, пикирование с высоты более 2 километров на скорости 80-90 м/с крайне негативно влияет на точность. А нужна ли в таком случае точность? Террор ради террора. Эти налеты – чистейший террор, убийство, разрушение, запугивание...", – подчеркнул Коваленко.

Он акцентирует на том, что Украине нужно больше средств ПВО, в частности ЗРК малого, среднего, большого радиуса действия, а так же РЭБ.

"Враг не стоит на месте, постоянно улучшает тактику. С начала 2025 года это уже не первый эксперимент, направленный на повышение эффективности их террора", – отметил аналитик.

Атака РФ на Одессу

Вечером 20 марта российская оккупационная армия нанесла по Одессе массированный дроновый удар. В результате попаданий в городе начались пожары, а также появились проблемы с электроснабжением.

Местные жители сообщили о пожаре в жилом доме и торговом центре. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что есть пострадавшие. По его словам, оккупанты ударили по гражданским объектам.

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