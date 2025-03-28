Аналитик объяснил, почему некорректно говорить о применении "роя" дронов.

Массированные и концентрированные атаки дронов, которые российские оккупанты осуществляют против городов Украины, не являются технологией "роя". По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, противник просто программирует ударные БПЛА так, чтобы они одновременно прилетели в определенную точку.

Как пояснил в эфире телемарафона Романенко, рой - это группа беспилотников, которые управляются одним или несколькими операторами. То есть, их действия согласовываются в реальном времени. По его словам, утверждение, что рой беспилотников налетел на Харьков - преувеличение.

"Насколько знаю, там были "шахеды", а ими управлять нельзя... То есть, оператор не имеет с ними связи", - пояснил эксперт.

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По его данным, россияне освоили технологии "роев" пока только на FPV-дронах, но в целом роевых применений БПЛА в Украине пока не фиксировалось. В то же время он предположил, что россияне, запуская дроны типа Shahed, например по Харькову или Одессе, могли заложить в них определенные программы, которые приводят эти беспилотники на соответствующий объект почти одновременно.

"То есть, разработчики программ для навигационных систем этих дронов предусмотрели такую возможность, чтобы эти дроны прилетали разными, или похожими путями почти одновременно. Но это - не рой дронов. Хотя все равно - такие концентрированные удары, которые были по Одессе, Кривому Рогу, действительно крайне опасны и очень трудно противовоздушной обороне их отражать, потому что противовоздушная оборона рассредоточена в целом по всей стране", - сказал эксперт.

В то же время он предполагает, что россияне отказываются от такой технологии, потому что, если БПЛА передвигаются на высоте 2 тыс. метров, то становятся целью для истребителей. В частности, как обратил внимание Романенко, в последние дни дроновые атаки по Украине не были уже такими концентрированными.

Также эксперт рассказал, что оккупанты совершенствуют ударные БПЛА. В частности, увеличивается количество периферийных антенн, которые отвечают за связь со спутником. Ранее было достаточно поставить на земле три станции помех, чтобы "сбить" навигацию вражеских дронов, сейчас этого недостаточно.

Массированные дроновые атаки на украинские города

Как писал УНИАН, в последнее время российская армия нанесла массированные дроновые атаки по разным городам Украины. Ударные БПЛА одновременно прилетали в определенную "точку". Например, 20 марта под атакой была Одесса. В городе вспыхнули пожары, повреждена гражданская инфраструктура, жилые многоэтажки, торговые центры и тому подобное.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что это - самая массированная атака БПЛА по Одессе с начала полномасштабного вторжения. Он также обратил внимание на то, что оккупанты использовали новую тактику - дроны накапливаются в воздухе над Черным морем, затем заходят на город на высотах более 2 000 метров и резко пикируют.

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