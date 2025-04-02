Опасность сохраняется.

Ночью во вторник, 1 апреля, Украина снова оказалась под российской дроновой атакой, мониторинговые каналы пишут о массированном налете беспилотных летательных аппаратов на Одессу.

Обновлено в 02:15: Количество пострадавших в Харькове возросло до восьми.

По данным главы ОВА Синегубова, острую реакцию на стресс испытала целая семья: 51-летняя женщина, 53-летний мужчина, 16-летняя девушка и 7-летний мальчик.

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Обновлено в 02:05: Терехов уточнил, что всего по Харькову было нанесено 15 ударов беспилотниками. Известно о четырех пострадавших, двое из них - дети.

В результате атаки загорелись два промышленных здания, рядом с ними повреждены более десяти домов частного сектора.

Обновлено в 02:00: Российские дроны фиксируют в Запорожской области, курс - западный. Также есть группы БПЛА в Донецкой области, они движутся в северном направлении.

Обновлено в 01:15: Всего по Харькову было совершено 12 дроновых ударов, все - по Холодногорскому району. Сейчас мэру известно о двух пострадавших, один из них - ребенок.

Обновлено в 00:55: По данным ОВА, в Харькове прогремело не менее 15 взрывов.

Обновлено в 00:40: Мэр Харькова пишет, что россияне нанесли по городу уже несколько дроновых ударов, наблюдается пожар в Холодногорском районе.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщал, что в городе прогремело пять взрывов.

Обновлено в 00:35: Группы беспилотников в Донецкой области движутся в восточном направлении. Тем временем в районе Харькова также фиксируют дроны, людей просят находиться в укрытиях.

Обновлено в 00:25: Новые группы дронов на Харьковщине движутся в южном направлении.

Обновлено в 00:20: "Шахед" в акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Обновлено в 00:10: Российские БПЛА на Харьковщине движутся курсом на Днепропетровщину.

Обновлено в 23:33: По предварительным данным, в результате дронового удара по прифронтовой общине Запорожской области погиб человек. Об этом сообщает глава областной военной администрации Иван Федоров.

Обновлено в 23:27: Российские беспилотные летательные аппараты заметили на Харьковщине, они держат курс на Полтавскую область.

Обновлено в 23:25: Согласно карте воздушных тревог, тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

Ранее Командование Воздушных сил ВСУ сообщило в Telergam о группе "шахедов", которые движутся из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей.

В 22:53 мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей Киевского района города быть внимательными. Уже вскоре Воздушные силы предупредили, что в районе Одессы фиксируют российские дроны.

Атаки "шахедов" на Украину

Напомним, прошлой ночью Российская Федерация впервые за долгое время не запустила по территории страны дроны-камикадзе типа "Shahed". В то же время сообщалось о других ударах со стороны ее армии.

Президент Владимир Зеленский сказал, что не знает причин отсутствия "шахедов" в украинском небе. Он предполагает, что это могло произойти из-за погодных условий, или благодаря обращению Киева в Вашингтон с жалобами на Москву.

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