Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что не существует способа договориться с Россией о прекращении войны, и поэтому Украине надо выигрывать в этой войне. Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.
"Не надо продолжать делать вид, что кто-то чего-то до сих пор не понимает... РФ без всякой причины напала на Украину. РФ ведет полноценную войну всеми видами оружия. РФ массово убивает гражданских и "зачищает " территорию. РФ совершает преступления против человечности...", - заявил Подоляк.
Он добавил: "Нет способа договориться. Войну надо выиграть...".
Украинская формула мира
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил украинскую формулу достижения мира.
Украинская формула мира состоит из 10 пунктов:
- радиационная и ядерная безопасность;
- продовольственная безопасность;
- энергетическая безопасность;
- освобождение всех пленных и депортированных;
- выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
- вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- возвращение справедливости;
- противодействие экоцида;
- недопущение эскалации;
- фиксация окончания войны.
В конце декабря в МИД заявили, что Киев планирует до конца февраля 2023 года организовать международный саммит для обсуждения формулы мира и завершения войны.