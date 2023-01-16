По его словам, Украина должна выиграть войну, которую развязала Российская Федерация.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что не существует способа договориться с Россией о прекращении войны, и поэтому Украине надо выигрывать в этой войне. Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

"Не надо продолжать делать вид, что кто-то чего-то до сих пор не понимает... РФ без всякой причины напала на Украину. РФ ведет полноценную войну всеми видами оружия. РФ массово убивает гражданских и "зачищает " территорию. РФ совершает преступления против человечности...", - заявил Подоляк.

Он добавил: "Нет способа договориться. Войну надо выиграть...".

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Украинская формула мира

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил украинскую формулу достижения мира.

Украинская формула мира состоит из 10 пунктов:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоцида;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны.

В конце декабря в МИД заявили, что Киев планирует до конца февраля 2023 года организовать международный саммит для обсуждения формулы мира и завершения войны.

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