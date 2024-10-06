По словам военных, такая тактика РФ больше касается боев в городе, чем в лесополосах.

В Волчанске, что на Харьковщине, российские оккупанты используют подземные логистические маршруты, чтобы приблизиться к украинским позициям. Об этом заявил представитель пресс-службы бригады НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев в эфире телемарафона.

Он отметил, что враг использует эту тактику еще с лета 2023 года, которую наблюдали на Авдеевском направлении. По его словам, российские солдаты копают тоннели, чтобы обеспечивать логистику или осуществлять подрывы украинских оборонительных сооружений.

"Эта тактика врага не нова. Мы ее наблюдаем еще с лета 2023 года, когда на Авдеевском направлении они использовали подкопы и делали тоннели, как в городских застройках, чтобы были логистические пути, так и для того, чтобы сделать более длинные тоннели, чтобы подорвать какие-то наши оборонительные сооружения", - подчеркнул Дегтярев.

Представитель бригады добавил, что такая тактика больше касается боев в городе, чем в лесополосах. Он отметил, что оккупанты умеют копать, ведь по наступательным действиям наших военных можно увидеть, насколько сложно ВСУ выбить захватчиков из этих тоннелей.

"Даже наши очень активные бомбардировки с дронов, ночные бомбардировки, работа артиллерии не всегда дает тот эффект, который мы хотим, поэтому нам приходится все равно силами людей, пехотинцев выбивать их из этих нор", - подчеркнул Дегтярев.

Ситуация в Волчанске - последние новости

Ранее российские пропагандисты заявили, что РФ сбросила на Волчанск 9-тонную бомбу, однако такая информация не соответствует действительности. Представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" отметил, что для применения этого боеприпаса нужен соответствующий носитель, которым теоретически может быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160, однако в украинском небе он не был зафиксирован.

Также сообщалось, что во время операции по освобождению Волчанского агрегатного завода главари российских оккупантов обрекли своих солдат на смерть. В ГУР отметили, что армия РФ на заводе понесла значительные потери.

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