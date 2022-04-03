По словам президента, такова природа российских военных, которые пришли на нашу землю.

После изгнания российских оккупантов из областей, которые пока что находятся под их контролем, могут открыться еще более страшные вещи, чем в Буче и других освобожденных городах.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Украинцы, украинки. Хочу, чтобы вы это осознавали. Мы изгнали врага с территории нескольких областей. Но под контролем российских войск еще остаются оккупированные районы других областей. И после изгнания оккупантов оттуда могут открыться еще более страшные вещи. Еще больше смертей и издевательств. Потому что такова природа российских военных, которые пришли на нашу землю. Это уроды, которые не умеют иначе. И такие у них были приказы", - заявил президент.

"Бучанская резня": что известно

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. Дмитрий Комаров показал ужасные кадры из Бучи и рассказал, что жители просто плачут, когда видят хлеб. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц. Мировые лидеры не смогли обойти своим вниманием зверства россиян на Киевщине.

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