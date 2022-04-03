После изгнания российских оккупантов из областей, которые пока что находятся под их контролем, могут открыться еще более страшные вещи, чем в Буче и других освобожденных городах.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
"Украинцы, украинки. Хочу, чтобы вы это осознавали. Мы изгнали врага с территории нескольких областей. Но под контролем российских войск еще остаются оккупированные районы других областей. И после изгнания оккупантов оттуда могут открыться еще более страшные вещи. Еще больше смертей и издевательств. Потому что такова природа российских военных, которые пришли на нашу землю. Это уроды, которые не умеют иначе. И такие у них были приказы", - заявил президент.
"Бучанская резня": что известно
1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.
В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.
Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. Дмитрий Комаров показал ужасные кадры из Бучи и рассказал, что жители просто плачут, когда видят хлеб. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц. Мировые лидеры не смогли обойти своим вниманием зверства россиян на Киевщине.