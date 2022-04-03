Глава государства заявил, что наказание за совершение преступлений должны понести все командиры, кто отдавал приказы, не только Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский считает массовые преступления российских оккупационных войск в Украине геноцидом.

Об этом Зеленский сказал в интервью в программе Face the nation на американском телеканале CBS News.

Он заявил, что не будет справедливым, если только президент РФ Владимир Путин будет наказан за преступления в Украине.

"Я думаю, что все военные командиры, каждый, кто отдавал поручения и приказы, должны быть наказаны адекватно. Сложно добиться адекватного наказания для этих людей. Это должно быть сделано в соответствии с правом и тем, что они сделали", - подчеркнул Зеленский.

При этом президент отметил, что не имеет ответа на вопрос, какой срок заключения будет надлежащим за преступления российских оккупационных войск.

"Я думаю, что эти люди, если они окажутся за решеткой, этого будет очень мало за то, что они сделали", - заявил он.

При этом у президента спросили, идет ли речь о геноциде.

"На самом деле, это геноцид. Уничтожение всего государства и народа. Мы граждане Украины. У нас более 100 национальностей. Речь идет об уничтожении и истреблении всех этих национальностей. Мы граждане Украины, и мы не хотим подчиняться политике Российской Федерации. Это причина, почему нас разрушают и уничтожают, и это происходит в Европе в 21-м веке. Поэтому, это пытки целого государства", - сказал Зеленский.

Напомним, также президент назвал военных РФ убийцами, мародерами и палачами и обратился к матерям военных РФ.

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