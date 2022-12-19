Сейчас российские оккупанты пытаются обустроить линии обороны в более глубоком тылу.

В районе оккупированного Мелитополя российские войска повторяют тот же сценарий, по которому они действовали перед отступлением из Херсона.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "24 канала" напомнила, что захватчики сначала скапливались вокруг Херсона, потом покидали некоторые населенные пункты, воруя по дороге все ценное.

"В принципе все по тому же сценарию, наверное, он им очень понравился, как было и на правом берегу. Они сначала собирались вокруг Херсона, строили, потом они сообщали, что покидают некоторые населенные пункты, затем готовились к уличным боям, потом рассказывали, что все еще не потеряно, потом начинали выносить из банков и других учреждений то, что считали ценным. В принципе все повторяется, они любят наступать на те же грабли. Пусть работают по тому же сценарию, мы по крайней мере знаем, чем это все завершится", - рассказала Гуменюк.

Она отметила, что сейчас российские оккупанты пытаются обустроить линии обороны в более глубоком тылу и хоть как-то отчитаться перед своим руководством, что они что-то сделали.

Война: освобождение Херсона и ситуация в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, Херсон и Мелитополь были захвачены российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Удержать Херсон захватчикам не удалось и уже с 11 ноября он вернулся под контроль Украины.

Между тем, Мелитополь до сих пор остается в российской оккупации. Однако, украинские военные регулярно уничтожают базы россиян в районе этого города. Например, 17 декабря они разгромили базу российских оккупантов вблизи села Троицкое Мелитопольского района, куда захватчики свезли бронированную и автомобильную технику, а также личный состав.

А ранее, 4 декабря, мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в течение недели наши воины уничтожили на Запорожском направлении не менее 20 вражеских военных баз, ликвидировано более 1 тыс. захватчиков.

По прогнозу военного летчика-инструктора, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, с части Запорожской области оккупанты могут отступить.

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