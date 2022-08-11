Российские самолеты показали низкий уровень живучести.

Российская Федерация с начала полномасштабной войны в Украине потеряла две эскадрильи новейших истребителей Су-35.

Об этом рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

Он отметил, что российские самолеты Су-35 показали низкий уровень живучести в Украине.

"За время полномасштабной агрессии оккупанты потеряли две эскадрильи таких самолетов. Это около 24 единиц", - добавил Громов.

По его словам, за минувшую неделю ВСУ сбили 27 воздушных целей. Оккупанты в связи с большими потерями в авиационной технике готовятся привлечь к боевым действиям Су-24М. Это устаревшие бомбардировщики, которые были выведены их боевого состава.

Как ранее сообщал УНИАН, по меньшей мере семь российских самолетов были уничтожены во время взрывов на аэродроме в Саках. Это может быть самой большой потерей авиации РФ за один день.

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