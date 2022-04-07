Защитники Украины, в частности, ликвидировали одну вражескую реактивную систему залпового огня.

Над Запорожьем этой ночью силы противовоздушной обороны сбили три вражеские крылатые ракеты.

Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Этой ночью хорошо поработала ПВО Сил обороны Запорожского края. По предварительной информации, уничтожены три крылатые ракеты над городом... это утро мы с вами встретили без жертв и повреждений", - заявил он.

Куртев также добавил, что за минувшие сутки наземные силы обороны Запорожского края уничтожили 12 оккупантов, один танк, четыре боевые бронированные машины, одну реактивную систему залпового огня и один автомобиль.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину 24 февраля рано утром.

Противник сначала атаковал военные объекты, а потом и мирное население и активистов, в частности, в Запорожской области.

По данным Минобороны Украины, по состоянию на 7 апреля в нашей стране уничтожено, в частности, 18,9 тыс. оккупантов, 698 танков, 1 891 боевую бронированную машину, 108 реактивных систем залпового огня, 111 беспилотных летательных аппаратов и 150 самолетов.

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