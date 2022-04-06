Сейчас оккупанты наносят ракетные удары из воздушного пространства Беларуси.

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины за сутки сбили восемь крылатых ракет российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито восемь крылатых ракет. Авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать действия наземных войск Сил обороны, нанося воздушные удары по оккупантам", - говорится в сообщении.

Также напоминается, что враг изменил тактику ведения боевых действий в воздухе: старается не входить в зону поражения украинской ПВО, и не идет на прямой контакт с истребителями.

"Зато наносит ракетные удары с воздуха, в частности из воздушного пространства Беларуси", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты потеряли в ходе боев 10 боевых машин пехоты, девяти бронетранспортеров и танков оккупантов.

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