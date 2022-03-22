Людям выдают "свидетельства", которые не имеют никакой юридической силы

У граждан Украины, которые прячутся от российско-украинской войны во временно оккупированном РФ Крыму, оккупационные администрации забирают украинские паспорта. Взамен официальных документов людям выдают свидетельство "на получение временного убежища на территории России", которое не имеют никакой юридической силы.

Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook.

"После пересечения админграницы людей, попавших во временно оккупированный Крым, заставляют встать на так называемый учет. При регистрации в оккупационной "федеральной миграционной службе" России в Крыму сотрудники этих оккупационных органов изымают паспорт гражданина Украины, а выдают так называемое свидетельство "на получение временного убежища на территории России", - говорится в сообщении.

При этом бумаги, которые выдают, не имеют никакой юридической силы и не является документом, удостоверяющим личность.

"Призываем граждан Украины под любыми поводами ради вашей безопасности и сохранения надлежащих документов, уклоняться от такого взаимодействия с оккупационными властями и не отдавать оккупационным силам свои паспорта и другие документы, выданные Украиной", - подытожили в ведомстве.

Как ранее сообщал УНИАН, в Мариупольском городском совете сообщили, что российские оккупанты насильственно вывозят часть жителей Левобережного района города на территорию врага, забирая украинские паспорта.

Вас также могут заинтересовать новости: