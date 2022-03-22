Российские захватчики попали в очередь людей, которые хотели купить продукты.

Российские оккупационные силы обстреляли магазин в Северодонецке Луганской области, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в социальной сети Facebook.

"Повторение вчерашнего случая в харьковском супермаркете. Оккупанты попали в магазин в Северодонецке. Есть погибшие и раненые, количество уточняется", – заявил Гайдай.

"Орки цинично забирают жизни у украинцев! Специально попали в очередь! Люди просто пришли за продуктами...", – добавил он.

Напомним, что в Северодонецке Луганской области рашисты намеренно уничтожают оптовые склады с продуктами питания. Им удалось нанести ущерб местному бизнесу, но власти заверили, что жители города будут с едой, ведь снабжение налажено.

Всего за минувшие сутки на Луганщине из-за российского вторжения произошло 14 пожаров. Повреждены около 25 объектов, из них – два многоквартирных и 16 частных жилых домов детская больница в Северодонецке, школа в Рубежном, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.

А между тем потери российских оккупационных сил в живой силе за время войны уже составляют около 15,3 тыс. человек. Также с 24 февраля украинскими военными сбито 99 самолетов и 123 вертолета.

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