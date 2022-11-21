В офисном здании проживал личный состав, а рядом с ним дислоцировалась военная техника оккупантов.

В Мелитопольском районе Запорожской области взрывом разрушена очередная военная база оккупантов.

По словам городского головы Мелитополя Ивана Федорова, вечером 20 ноября во временно оккупированном поселке Веселом прогремели три мощных взрыва.

"По уточненной информации, рашисти неудачно покурили на своей же военной базе, которая размещалась на территории одного из фермерских хозяйств. В офисном здании проживал личный состав, а рядом с ним дислоцировалась военная техника оккупантов", - отметил мэр.

Видео дня

При этом он указал, что местные жители сообщили о существенных разрушениях.

Ситуация в Мелитополе - что известно

Часть Запорожской области, в том числе и Мелитополь, с конца февраля находится во временной российской оккупации. Для россиян город - очень важный логистический пункт для переброски военной техники и транзитный пункт на пути к Киму. В Мелитополе находится железнодорожная станция.

Вечером 20 ноября в Мелитопольском районе Запорожской области раздались мощные взрывы. Городской голова Мелитополя Иван Федоров отметил, что громкие звуки слышали на севере от города возле железнодорожной станции.

Вас также могут заинтересовать новости: