В Херсонской и Николаевской областях украинские защитники уничтожили около 70 российских оккупантов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито девять атак врага, уничтожено два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей. На Юге, в Херсонской и Николаевской областях, потери российских оккупантов, кроме военной техники, составили около семидесяти человек", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал УНИАН, в последние дни российские оккупанты усилили обстрелы Николаева есть разрушения в жилом секторе города и жертвы среди гражданского населения.
В свою очередь военная комендатура обороны Николаева советует жителям двух районов города и пригорода временно уехать в безопасные места. По данным военных, с 26 мая обстрел Николаева осуществляют подразделения 291 артиллерийской бригады РФ, используя 203 мм пушка 2С7 "Пион".
При этом в МВД указали, что защитникам удалось отбросить захватчиков на 8-10 км на отдельных участках Херсонской и Запорожской областей. По словам местных властей Херсонщины, россиян выбивают с третьей линии обороны, которую те выстроили раньше.