За сутки на Луганском и Донецком направлениях наши военные отбили девять вражеских атак.

В Херсонской и Николаевской областях украинские защитники уничтожили около 70 российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито девять атак врага, уничтожено два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей. На Юге, в Херсонской и Николаевской областях, потери российских оккупантов, кроме военной техники, составили около семидесяти человек", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в последние дни российские оккупанты усилили обстрелы Николаева есть разрушения в жилом секторе города и жертвы среди гражданского населения.

В свою очередь военная комендатура обороны Николаева советует жителям двух районов города и пригорода временно уехать в безопасные места. По данным военных, с 26 мая обстрел Николаева осуществляют подразделения 291 артиллерийской бригады РФ, используя 203 мм пушка 2С7 "Пион".

При этом в МВД указали, что защитникам удалось отбросить захватчиков на 8-10 км на отдельных участках Херсонской и Запорожской областей. По словам местных властей Херсонщины, россиян выбивают с третьей линии обороны, которую те выстроили раньше.

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