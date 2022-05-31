По словам Виталия Кима, наши военные теснят врага.

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщает, что интенсивные обстрелы города и области продолжаются.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Продолжаются интенсивные обстрелы города и области. Попали в дом с двумя детьми. Они не пострадали", - сообщил Ким.

"Наши военные теснят врага. Всё идёт по плану. А мы продолжаем работать", - добавил он.

Напомним, оккупанты ударили по жилым кварталам и промышленным объектам города и пригорода Николаева, повредив частную мельницу, производственные помещения мясоперерабатывающего предприятия, частные подворья и водопровод. Пострадало не менее 4 гражданских людей.

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