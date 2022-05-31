По его словам, его друзья начали спрашивать, почему их на похороны не пригласили.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отреагировал на слухи о своей смерти, которые накануне распространили российские Telegram-каналы.

В своем видеообращении Ким подтвердил, что он жив-здоров и работает на победу.

"Записал видео, потому как там начали в рашистских Telegram-каналах писать, что я умер. Радует не это, радует реакция друзей", – начал свое обращение Ким.

По его словам, его друзья начали спрашивать, почему их на похороны не пригласили.

"Извините, сам опаздываю", – пошутил Ким.

Он также подчеркнул, что продолжаются интенсивные обстрелы города и области. Орки попали в дом с двумя детьми. Они не пострадали.

"Но наши военные теснят врага. Всё идёт по плану", - уверил глава ОВА.

Напомним, по данным Кима, несмотря на риск и ежедневные обстрелы со стороны российских оккупантов, все больше жителей Николаевской области возвращается домой.

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