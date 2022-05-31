Оккупанты усилили обстрелы города, используя особо опасные пушки "Пион".

Военная комендатура обороны Николаева советует жителям двух районов города, а также пригорода временно выехать в безопасные места.

Об этом сообщил в Facebook пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

По данным военных, с 26 мая обстрел Николаева осуществляют подразделения 291 артиллерийской бригады РФ, используя 203-мм пушку 2С7 "Пион".

"Применяются два типа снарядов с дальностью стрельбы 37 км и 47,5 км. Снарядов второго типа у оккупантов относительно меньше, поэтому и меньше вероятность их применения. Именно снарядами первого типа (ОФ43) осуществляется обстрел юго-восточных районов Николаева - Ингульского и Корабельного, а также пригородов. Вес одного снаряда составляет 110 кг. Боеприпас наносит существенное поражение объектам, но не обеспечивает точной стрельбы. Его применение оккупационными войсками имеет целью нанесение максимального ущерба гражданским объектам: жилым домам, предприятиям и инфраструктуре. Задача поразить конкретный военный объект при этом не ставится. Огонь из таких орудий ведется по Херсонской области, а именно из района населенных пунктов Киселевка, Надеждовка и Зоровка", - говорится в сообщении.

В связи с этим во избежание жертв среди гражданского населения комендатура города советует выехать на несколько суток жителям следующих районов:

Корабельный;

Ингульский;

район НАРП;

микрорайон Кульбакино;

села Полигон и Николаевское.

"Рекомендуется по меньшей мере находиться в центральных, западных и северных районах города: Центральном, Заводском, Варваровке, Терновке, Соляных. Жителям, которые при разных обстоятельствах не могут покинуть свои дома, рекомендуется находиться в бомбоубежищах, подземных укрытиях или рядом с ними. В случае начала обстрела надо немедленно идти в укрытие, а в случае его отсутствия рядом - находиться возле северных и западных сторон крепких зданий, но не слишком приближаться к ним. Нельзя находиться в панельных многоквартирных домах. Попадание 203 мм снарядом в такие дома приводит к их существенным разрушениям. Такие здания не спасут. Кроме того, противник может применять и кассетные реактивные снаряды", - предупреждают в комендатуре.

Плетенчук добавил, что ВСУ ищут и уничтожают такие пушки, несколько из них уже превратили в металлолом.

"Но для их полного уничтожения требуется определенное время. Делаем все возможное, чтобы "Пионы" были только цветами!", - резюмировал он.

Напомним, в последние дни российские оккупанты усилили обстрелы Николаева, есть разрушения в жилом секторе города и жертвы среди гражданского населения.