Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Во Львове задержали мужчину, который корректировал ракетные удары российских оккупантов по территории Львовской области.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении гражданину Украины в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, уроженец Львова, будучи бывшим сотрудником КГБ СССР, в течение марта этого года оказывал помощь государству-агрессору и его военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины.

В частности, мужчина с помощью одного из мессенджеров передавал информацию представителями РФ о местонахождении ВСУ на территории Львовской области для нанесения ракетных ударов.

"Подозреваемый задержан. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, ранее сообщалось о задержании в Николаеве экс-депутата городского совета за госизмену: подозреваемый работал над созданием фейковой "Николаевской народной республики".

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