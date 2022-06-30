На двух вражеских кораблях находится 16 крылатых "Калибров".

В Черном море со стороны российских оккупантов сохраняется угроза ракетных ударов. Кроме этого, враг пытается запугать Украину вероятностью десанта. Однако на самом деле это лишь иллюзия атаки.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Пивдень" в Facebook.

Защитникам Украины известно, что корабельная группировка не имеет изменений состава по количеству и снаряжению ракетами. На двух кораблях РФ находится 16 крылатых "Калибров". Кроме этого, один большой десантный корабль создает иллюзию вероятности десанта.

"Учитывайте коварство врага, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги воздержитесь от громких развлечений с фейерверками и громким дрифтингом, не подвергайте себя опасности в пляжной зоне и в информационном пространстве", - предупредили украинцев военные ОК "Пивдень".

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты неудачно пытались выбить защитников Украины из Херсонщины. Враг провел парные вертолетные налеты, однако был вынужден уклоняться и бежать.

Вас также могут заинтересовать новости: