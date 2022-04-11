Украинской стороне необходимо все возможное вооружение, которое поможет закрыть небо государства, отметили в Офисе президента.

Украина сможет отбить вооруженную агрессию Российской Федерации, если нам как можно быстрее окажут необходимое вооружение.

На этом подчеркнул руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS.

По его словам, прежде всего Украина нуждается в тяжелом вооружении, в частности, артиллерии.

"Во-вторых, нам надо танки, военные самолеты. Нам нужно все возможное вооружение, которое поможет закрыть украинское небо", - рассказал Андрей Ермак.

Руководитель Офиса главы государства отметил, что в нем происходит глубокий и детальный диалог с американской стороной, и подчеркнул, что президент США Джозеф Байден сделал для Украины больше, чем все другие".

"Но когда ты в войне - мы открыто об этом говорим - нам нужно больше. И даже этого недостаточно - мы всего нуждаемся как можно скорее. Если мы будем иметь это вовремя, то мы выиграем", - отметил Ермак.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, наносил удары по ряду городов: Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Херсон, Сумы, Николаев и Житомир.

Ряд западных государств, в частности, США и страны-члены Евросоюза наказали РФ за агрессию - ввели санкции и решили помогать Украине.

В апреле министр иностранных дел Германии Анналена Бербок говорила, что ЕС должен увеличить военную помощь Украине. Чиновница отмечала, что необходимо тяжелое вооружение.

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