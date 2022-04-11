Главы МИД стран-членов обсудят новые санкции в отношении России.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский союз должен увеличить военную помощь Украине. Она отметила, что необходимо тяжелое вооружение.

Об этом глава немецкого МИД заявил перед заседанием Совета ЕС.

"Мы заботимся об этом вместе с нашими европейскими партнерами. Украине нужно больше военной техники, особенно тяжелого оружия. Сейчас нет времени для отговорок, сейчас время креатива и прагматизма", - заявила дипломат.

При этом Бербок указал, что европейские политики ждут доказательств военных преступлений российской армии в пригороде Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сообщил журналистам перед началом заседания Совета ЕС, что министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят поддержку Украины и следующие санкционные шаги против РФ.

"Мы собираемся снова поговорить об Украине. Я отчитаюсь перед Советом министров иностранных дел о визите в Украину вместе с президентом Европейской комиссии. Мы стали очевидцами того, что там произошло, - жестокой агрессии российских войск против гражданского населения. Мы собираемся обсудить, как лучше мы можем поддержать украинский народ, и как мы можем поддержать Международный уголовный суд", - сказал Боррель.

По его словам, только что состоялась встреча с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

"Мы обеспечим столько поддержки, сколько сможем", - добавил высокий представитель ЕС.

Также он добавил, что Совет ЕС обсудит поддержку других стран в свете ожидаемого экономического кризиса в связи с последствиями войны России против Украины.

"Всем придется столкнуться с последствиями этой войны. Не из-за санкций, а из-за войны в связи с увеличением цен на энергоносители и продовольствие", - уточнил Боррель.

При этом, высокий представитель ЕС добавил, что вопрос санкций против РФ всегда находится на повестке дня.

"Обсуждение про Украину непременно означает обсуждение эффективности всех наших санкций, тех, которые уже одобрены, и конечно, министры обсудят, какими будут следующие шаги", - сказал Боррель.

Также он обратил внимание, что российские войска сосредотачиваются на востоке Украины.

"Украинцы в большой степени знают об этом. Поэтому я боюсь, что в последующие дни война усилится на Донбассе", - прогнозирует Боррель.

Как ранее сообщал УНИАН, Великобритания ввела санкции против дочерей президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Следом Евросоюз ввел санкции в отношении еще более чем 200 россиян, а также банков и ряда российских промышленных и транспортных компаний.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость усиления давления на Россию и введения полного энергетического эмбарго.

При этом советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заверил, что отказ стран Запада от российской нефти не приведет к росту мировых цен на нее, даже если добыча нефти значительно не увеличится, а это маловероятно.

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