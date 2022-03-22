Всего в списке 966 имен российских военных.

Украинские разведчики обнародовали список военнослужащих первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (войсковая часть 58198), которые являются военными преступниками. Всего в списке 966 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Главное управление разведки Минобороны.

"За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении

В списке оказались:

командир полка подполковник Ланин Денис;

подполковник Соловей Константин;

заместитель командира полка подполковник Золотько Александр;

помощник командира полка по физподготовке - начальник физподготовки, капитан Горин Александр;

старший офицер Королев Роман;

инструктор сержант Кошарнов Сергей ;

инструктор сержант Бовкунович Александр и другие.

Полный список военных преступников первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии ТУТ.

Как ранее сообщал УНИАН, российские войска 24 февраля вторглись в Украину. Враг бомбил как военные объекты, так и мирные города, убивая украинцев.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на 22 марта оккупанты потеряли уже около 15,3 тысячи человек.

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