Украинские разведчики обнародовали список военнослужащих первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (войсковая часть 58198), которые являются военными преступниками. Всего в списке 966 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Главное управление разведки Минобороны.
"За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении
В списке оказались:
- командир полка подполковник Ланин Денис;
- подполковник Соловей Константин;
- заместитель командира полка подполковник Золотько Александр;
- помощник командира полка по физподготовке - начальник физподготовки, капитан Горин Александр;
- старший офицер Королев Роман;
инструктор сержант Кошарнов Сергей ;
инструктор сержант Бовкунович Александр и другие.
Полный список военных преступников первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии ТУТ.
Как ранее сообщал УНИАН, российские войска 24 февраля вторглись в Украину. Враг бомбил как военные объекты, так и мирные города, убивая украинцев.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на 22 марта оккупанты потеряли уже около 15,3 тысячи человек.