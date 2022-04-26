Спецслужбы России пытаются создать "картинку угрозы" со стороны Приднестровья, чтобы Украина начала перебрасывать туда войска с востока страны.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.
"Спецслужбы России пытаются открыть так называемый "второй фронт". Они хотят, чтобы мы максимально оттянули часть сил с восточного направления на Приднестровье. Они не могут туда пробиться по суше, они не могут сегодня высадить... морской десант, ну и воздушный тоже. Через наше воздушное пространство вряд ли они пробьются для того, чтобы высадиться в Приднестровье. И поэтому они пытаются создать такую себе "картинку угрозы" со стороны Приднестровья, чтобы мы начали перебрасывать туда войска", - сказал он.
Военный эксперт также отметил, что армия самого Приднестровья фактически создана на бумаге, потому что должна разворачиваться в угрожающий период путем мобилизации местного населения.
"Нет, поход из Приднестровья фактически на сегодня невозможен. Там, еще раз напомню, около 3 тысяч военнослужащих (российских - УНИАН), из них только 1,5 тысячи в боевых частях, все остальное – это подразделения охраны и обслуживания. Что касается армии Приднестровья, то она "бумажная", она создана на бумаге и должна разворачиваться в угрожающий период путем мобилизации. Ну, вы уже увидели, как местные жители "хотят" идти в военкоматы, они все уже стоят в очереди на пересечении границы в Молдову", - отметил Жданов.
Как сообщал УНИАН, в РФ заявили, что во время второго этапа спецоперации российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым, и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснений русскоязычного населения".
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 25 апреля спецслужбы Российской Федерации организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР), где прогремела серия взрывов.
В свою очередь Служба информации и безопасности Молдовы (СиБ) после серии взрывов в Приднестровье заявила, что пристально следит за ситуацией в стране и призвала граждан не доверять сообщениям из непонятных источников.