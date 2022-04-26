По словам Жданова, открытие "второго фронта" армией самого Приднестровья фактически невозможно, потому что она создана только на бумаге.

Спецслужбы России пытаются создать "картинку угрозы" со стороны Приднестровья, чтобы Украина начала перебрасывать туда войска с востока страны.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Спецслужбы России пытаются открыть так называемый "второй фронт". Они хотят, чтобы мы максимально оттянули часть сил с восточного направления на Приднестровье. Они не могут туда пробиться по суше, они не могут сегодня высадить... морской десант, ну и воздушный тоже. Через наше воздушное пространство вряд ли они пробьются для того, чтобы высадиться в Приднестровье. И поэтому они пытаются создать такую себе "картинку угрозы" со стороны Приднестровья, чтобы мы начали перебрасывать туда войска", - сказал он.

Военный эксперт также отметил, что армия самого Приднестровья фактически создана на бумаге, потому что должна разворачиваться в угрожающий период путем мобилизации местного населения.

"Нет, поход из Приднестровья фактически на сегодня невозможен. Там, еще раз напомню, около 3 тысяч военнослужащих (российских - УНИАН), из них только 1,5 тысячи в боевых частях, все остальное – это подразделения охраны и обслуживания. Что касается армии Приднестровья, то она "бумажная", она создана на бумаге и должна разворачиваться в угрожающий период путем мобилизации. Ну, вы уже увидели, как местные жители "хотят" идти в военкоматы, они все уже стоят в очереди на пересечении границы в Молдову", - отметил Жданов.

Как сообщал УНИАН, в РФ заявили, что во время второго этапа спецоперации российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым, и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснений русскоязычного населения".

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 25 апреля спецслужбы Российской Федерации организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР), где прогремела серия взрывов.

В свою очередь Служба информации и безопасности Молдовы (СиБ) после серии взрывов в Приднестровье заявила, что пристально следит за ситуацией в стране и призвала граждан не доверять сообщениям из непонятных источников.

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