Утром 26 апреля ситуация в непризнанном Приднестровье обострилась, люди начали массово выезжать.

Украинские разведчики сообщают, что в непризнанном Приднестровье еще несколько дней назад начали готовиться к "взрывам", организуемым ФСБ, чтобы оправдать войну с Украиной или привлечь "ПМР" к боевым действиям.

12:41 В городах Приднестровья будут установлены блокпосты, сообщают местные "власти". Избирательно будут осматривать въезжающих в города днем, и всех, кто будет въезжать в населенный пункт ночью. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. Городские учебные заведения Приднестровья до конца учебного года переведены на дистанционный режим обучения. Парад на 9 мая отменен.

12:22 Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) после серии взрывов в Приднестровье заявила, что внимательно следит за ситуацией в стране, и призвала граждан не доверять сообщениям из непонятных источников.

11:51 - В "Приднестровье" установили "красный" уровень террористической угрозы. Соответствующее решение принял Совбез самопровозглашенной республики. Также власти "Приднестровья" заявили, что зафиксировано уже три "теракта".

Под терактами подразумевается странная атака на здание МГБ в Тирасполе, ЧП в воинской части в Парканах и подрыв вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк

11:35 - "Руководство Приднестровья в ближайшее время примет решения в защиту интересов республики"

Об этом сообщили подконтрольному Кремлю агентству РИА Новости в объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией (подконтрольна России).

Что за решения - непонятно. Возможно, будет объявлена мобилизация.

11:25 - Президент Молдовы созывает заседание Совбеза из-за ситуации, сложившейся в оккупированном Приднестровье.

11:01 - Тем временем на выезде из непризнанного Приднестровья образовались большие очереди.

10:07 - Ситуация следующая - Молдову теперь облетают самолеты:

09:45 - По неподтвержденной информации, в непризнанном Приднестровье обстрелян военный аэродром.

09:20 - Прогремели взрывы в приднестровском поселке Маяк. По предварительным данным, взорваны две вышки связи.

Для тех, кто не понимает, что происходит: Россия усиливает провокации в районе оккупированного Приднестровья.