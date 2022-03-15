За последний день российские войска не продвинулись ближе к Киеву, узнали журналисты.

Войска Российской Федерации за время войны выпустили более 950 ракет по Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника из Министерства обороны США.

В частности, согласно данным американского чиновника, российские силы уже выпустили более 950 ракет со времени начала вторжения в Украину.

При этом, российские и украинские силы привлекли примерно 90% своего имеющегося боевого потенциала в боевых действиях.

Также США "продолжают оценивать незначительный или отсутствие прогресса российских сухопутных сил в достижении их целей". Чиновник отметил, что российские силы не приблизились ближе к Киеву.

В США оценивают, что российские силы до сих пор находятся в 15-20 км к северо-востоку от Киева и в 20-30 км к востоку от столицы Украины.

Кроме того, в последние 24 часа помощь безопасности из США и других государств продолжала поступать в Украину. В частности, поставки включали вооружение.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ ворвались на украинскую территорию. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Херсон, Николаев и Мариуполь.

15 марта министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что за время российского вторжения в страну уничтожены 3 500 объектов инфраструктуры.

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