Войска Российской Федерации за время войны выпустили более 950 ракет по Украине.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника из Министерства обороны США.
В частности, согласно данным американского чиновника, российские силы уже выпустили более 950 ракет со времени начала вторжения в Украину.
При этом, российские и украинские силы привлекли примерно 90% своего имеющегося боевого потенциала в боевых действиях.
Также США "продолжают оценивать незначительный или отсутствие прогресса российских сухопутных сил в достижении их целей". Чиновник отметил, что российские силы не приблизились ближе к Киеву.
В США оценивают, что российские силы до сих пор находятся в 15-20 км к северо-востоку от Киева и в 20-30 км к востоку от столицы Украины.
Кроме того, в последние 24 часа помощь безопасности из США и других государств продолжала поступать в Украину. В частности, поставки включали вооружение.
Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ ворвались на украинскую территорию. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Херсон, Николаев и Мариуполь.
15 марта министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что за время российского вторжения в страну уничтожены 3 500 объектов инфраструктуры.