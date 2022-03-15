Кроме того, были разрушены учебные заведения, полностью или частично – 72 объекта.

Враг системно уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины. Сейчас, за время российского вторжения в страну, агрессором уничтожено 3500 объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время прямого включения до общенационального телемарафона.

"В Украине уничтожена агрессором 3500 объектов инфраструктуры, в том числе 230 объектов транспортной инфраструктуры, 165 объектов жизнеобеспечения населения, таких как подстанции и газопроводы – полностью или частично разрушены", - говорится в его сообщении.

Кроме того, были разрушены учебные заведения, полностью или частично – 72 объекта.

"Учреждения здравоохранения-21 объект на территории Украины. Жилые дома - количество меняется ежедневно. Сейчас это более 2700 разрушенных домов. Учреждения социальной сферы – 10. Другие объекты, среди которых есть здания ГСЧС Украины, Национальная полиция Украины и тому подобное – более 400", - сообщил Монастырский.

Напомним, ранее стало известно, сколько религиозных сооружений повредили и разрушили оккупанты.

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