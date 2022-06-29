По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, сейчас ситуация в Лисичанске напоминает то, что происходило в Северодонецке более месяца назад.

Российские войска продолжают наступление и пытаются окружить Лисичанск.

Об этом в своем Телеграм-канале рассказал председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Ситуация в Лисичанске сейчас напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города, когда начинают заниматься дом за домом", - сказал Гайдай.

По его данным, российская армия продолжает наступление по направлению Волчеяровка - Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск. Обстреляны Золотаревка, Волчеяровка и Лисичанск.

"Вчера враг также атаковал в сторону спорного, что на самой админгранице Луганщины и Донетчины и вблизи Верхнекаменки, но вынужден был отойти, - сообщил глава ЛОВА.

Он также рассказал о состоянии людей, которых россияне обстреляли кассетными снарядами.

"Ранения более 20 человек очень серьезные врачи со всей страны сейчас спасают жизнь людям, которые просто пытались пополнить запасы воды. Так, вчера в медучреждения Краматорска госпитализированы трое жителей Лисичанска. В Днепр доставили двух детей 14-ти и 15-ти лет, которые также находились в очереди за водой 27 июня. Есть раненые лисичане и во Львове", - рассказал Гайдай. Он сообщил, что у многих местных жителей тяжелые ранения.

Напомним, 27 июня оккупанты ударили из "Ураганов" по месту, где жители Лисичанска набирают воду для своих нужд. Как следствие, восемь человек погибли на месте, среди них один ребенок. Еще 21 человек ранен. Травмы различной степени тяжести. Люди госпитализированы в больницу в Краматорске.

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